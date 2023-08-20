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Турецкую провинцию Кахраманмараш продолжает трясти

Турецкую провинцию Кахраманмараш продолжает трясти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,2, эпицентр которого назодился в районе Гоксун.

Турецкие сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в провинции Кахраманмараш – магнитуда подземных толчков составляла 4,2, сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился в районе Гоксун, а его очаг залегал на глубине 22,17 км, передает Trend.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, выдержали подземные толчки и здания провинции, говорится в сообщении.

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