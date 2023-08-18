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Сейсмолог: Турция стоит на пороге сильных землетрясений

Сейсмолог: Турция стоит на пороге сильных землетрясений
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сейсмоопасность в Турции будет повышаться, впереди период сильные землетрясений, считает сейсмолог. Он призвал активнее готовить Стамбул к возможному бедствию.

Период сильных землетрясений начинается в Турции, в опасности находится Стамбул, дал прогноз ведущий сейсмолог страны Наджи Гёрюр.

"Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения"

– ученый

Местом, где высок риск разрушительных подземных толчков, он назвал Стамбул, передает газета Hürriyet.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле планируется расселить 1,5 млн квартир в домах, не обладающих сейсмической устойчивостью.

"Стамбул еще не полностью готов к землетрясению. Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать"

– сейсмолог

Стамбул готовится к разрушительному землетрясению

Стамбул готовится к разрушительному землетрясению

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