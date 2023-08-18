Сейсмолог: Турция стоит на пороге сильных землетрясений

Сейсмоопасность в Турции будет повышаться, впереди период сильные землетрясений, считает сейсмолог. Он призвал активнее готовить Стамбул к возможному бедствию.
Период сильных землетрясений начинается в Турции, в опасности находится Стамбул, дал прогноз ведущий сейсмолог страны Наджи Гёрюр.
"Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения"
– ученый
Местом, где высок риск разрушительных подземных толчков, он назвал Стамбул, передает газета Hürriyet.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле планируется расселить 1,5 млн квартир в домах, не обладающих сейсмической устойчивостью.
"Стамбул еще не полностью готов к землетрясению. Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать"
– сейсмолог