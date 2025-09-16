Турецкий Газиантеп принял второе заседание археологов тюркского мира

Члены Ассоциации археологов тюркского мира собрались в одном из древнейших городов Анатолии – Газиантепе, чтобы провести свое второе заседание и сформировать теоретические основы понятия "Общая тюркская археология".

В турецком Газиантепе прошло второе по счету заседание Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA), действующей под эгидой Тюркской академии, сообщили в ее пресс-службе.

В заседании участвовали президент Тюркской академии Шаин Мустафаев, президент Турецкого исторического общества Юксель Озген, председатель Турецкого института археологии и культурного наследия Шабан Доган, директоры археологических институтов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Монголии, а также ведущие археологи и ученые, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Открывая заседание, президент Тюркской академии отметил: в советский период археологические исследования в тюркских республиках велись в рамках своих национальных историй, а в Турции - преимущественно в русле классической и византийской археологии. В результате так и не сформировался единый подход к археологии тюркского мира.

"Необходимо сформировать теоретические основы понятия "Общая тюркская археология". Это должно стать одним из ключевых направлений деятельности нашего объединения"

- Шаин Мустафаев

Участники заседания выступили с докладами и презентациями, рассказав о ходе археологических раскопок в своих странах, а также поделились опытом работы в полевых условиях и представили результаты своих исследований.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве, закрепивший намерение развивать совместные проекты и укреплять научное взаимодействие между странами тюркского мира.

Напомним, Ассоциация научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира была основана по инициативе Тюркской академии и официально учреждена в 2023 году в Самарканде. Первое ее заседание состоялось в 2024 году в азербайджанском городе Шуша, где были приняты ключевые решения о развитии совместных проектов.