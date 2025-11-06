Турецкий Центробанк отозвал лицензии популярных у туристов платежных систем

Туристы, планирующие свой отдых или уже отдыхающие в Турции, потеряли возможность пользоваться популярными платежными системами Pay Fix, İninal и Aypara – их лицензии отозвал Центробанк страны.

Центральный банк Турции сильно ограничил возможности туристов, отдыхающих или планирующих свой отдых в стране, аннулировав лицензии ряда популярных платежных сервисов Pay Fix, İninal и Aypara: решение об этом сегодня было опубликовано в официальном правительственном печатном органе Resmi Gazete.

"Лицензии Pay Fix, İninal и Aypara на оказание услуг в сфере электронных денег и платежей аннулированы. После принятия этого решения услуги компаний приостановлены"

- ЦБ Турции

Такое решение регулятора стало серьезным ударом по туристической отрасли страны: дело в том, что все эти сервисы предлагали быстрое пополнение счета, возможность безналичных расчетов в магазинах и онлайн, а главное - легкую регистрацию без необходимости иметь счет в турецком банке, передает РИА Новости.

Пожалуй, больше других последствия такого решения ощутят на себе российские туристы – раньше с помощью турецких сервисов они могли обходить ограничения на использование российских платежных карт и проводить платежи, даже международные, без каких-либо посредников.

Это уже не первое подобное решение турецкого регулятора: буквально неделю назад, 31 октября, своей лицензии лишилась платежная система Papara, позволявшая туристам дистанционно открывать счет по загранпаспорту и увеличивать лимиты на операции.