Турция ввела санкции против Израиля

Турция останавливает экспорт оружия и вводит ряд других мер против Израиля.
Анкара ввела ряд санкций против Тель-Авива в ответ на ухудшение ситуации в Газе, сообщил заместитель главы МИД Турции Нух Йылмаз.
Согласно рестрикциям, Турция останавливает поставки вооружений. Анкара также вводит запрет на использование турецких портов Израилем для транспортировки оружия.
Турция также пересмотрит госконтракты, чтобы исключить спонсирование Тель-Авива через бизнес. Рестрикции также затронут инвестиционную сферу.
Сообщается, что Анкара также будет способствовать исполнению решений Международного уголовного суда (МУС).
Как отметил Йылмаз, Турция этими действиями поддерживает призыв Гаагской группы.