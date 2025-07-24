Вестник Кавказа

Турция ввела санкции против Израиля

Турция ввела санкции против Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция останавливает экспорт оружия и вводит ряд других мер против Израиля.

Анкара ввела ряд санкций против Тель-Авива в ответ на ухудшение ситуации в Газе, сообщил заместитель главы МИД Турции Нух Йылмаз. 

Согласно рестрикциям, Турция останавливает поставки вооружений. Анкара также вводит запрет на использование турецких портов Израилем для транспортировки оружия. 

Турция также пересмотрит госконтракты, чтобы исключить спонсирование Тель-Авива через бизнес. Рестрикции также затронут инвестиционную сферу. 

Сообщается, что Анкара также будет способствовать исполнению решений Международного уголовного суда (МУС). 

Как отметил Йылмаз, Турция этими действиями поддерживает призыв Гаагской группы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
895 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.