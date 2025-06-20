Турция решительно осуждает удар США по Ирану – МИД

МИД Турции распространил заявление в связи с ударом, который сегодня ночью нанесли США по иранским ядерным объектам. В нем говорится, что Анкара резко осуждает этот шаг Вашингтона, который чреват эскалацией дестабилизации в регионе.

Удар США по ключевым объектам ядерной программы Ирана может подтолкнуть региональный кризис к глобальному и в итоге привести к катастрофе, заявили в МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что Анкара решительно осуждает удар, которые армия США нанесла сегодня ночью по иранским ядерным объектам, – этот шаг, уверены в МИД, усиливает до максимума риск дестабилизации в регионе.

В сообщении также напоминается, что с начала операции "Восстающий лев", которую Израиль открыл чуть более недели назад, турецкая сторона неоднократно предупреждала о серьезных последствиях, которые этот шаг Тель-Авива несет для безопасности.

В МИД Турции предупредили, что удар по ядерным объектам ИРИ может стать причиной перехода кризиса с регионального на глобальный уровень, что в итоге приведет к катастрофе. Турция призывает все стороны конфликта воздержаться от шагов, которые могут спровоцировать массовые жертвы и разрушения.

В министерстве повторили уже неоднократно высказанную мысль о том, что иранский ядерный вопрос можно решить только путем переговоров. Анкара готова оказывать содействие любым дипломатическим усилиям и стремится внести конструктивный вклад в деэскалацию.