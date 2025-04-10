Турция осудила удары Израиля по Ирану

МИД Турции осудил авиаудар Израиля по Ирану и назвал это провокацией. Израильскую атаку также осудили Китай и Саудовская Аравия.

Анкара решительно осуждает израильскую атаку на Иран и призывает принять срочные меры по недопущению кровопролития на Ближнем Востоке, говорится в заявлении турецкого МИД.

В Турции назвали удары Израиля нарушением международного права и провокацией, которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации ситуации в регионе.

В ведомстве заявили, что удары перед активизацией американо-иранский переговоров по ядерной проблеме показывают, что правительство Нетаньяху не хочет решения вопроса дипломатией.

Анкара сообщила, что Тель-Авив должен немедленно прекратить свои действия против Тегерана, которые могут привести к новым конфликтам и призвал мировое сообщество принять меры.

Стоит добавить, что помимо Турции, израильские авиаудары осудили Саудовская Аравия и Китай.