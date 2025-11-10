Турция и Египет обсудят прекращение огня в Газе

Завтра во время переговоров в Анкаре главы МИД Египта и Турции планируют всестороннее обсуждение ситуации в палестинском эксклаве, затронув пути восстановления Газы после урегулирования военного конфликта.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением об организации переговоров между Хаканом Фиданом и главой внешнеполитического ведомства Египта Бадрой Абдельатти. Встреча глав МИД затронет вопросы последующих этапов соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенном в октябре этого года.

Обсуждение будет реализовано в рамках первого заседания Совместной группы планирования Турции и Египта, организация и проведение которой станет частью подготовки условий для предстоящего переговорного процесса в Каире, запланированного на 2026 год.

На заседании Анкара намерена заявить о выполнении палестинской стороной условий прекращения огня, несмотря на несоблюдение Израилем ранее достигнутых договоренностей, поделился неназванный источник в турецком МИД с редакцией Reuters. Хакан Фидан также собирается призвать мировую общественность к содействию в стабилизации обстановки и усилиям по восстановлению целостности эксклава.

Турция совместно с Египтом и Катаром выступала ключевым посредником в достижении соглашения и оказывала существенное влияние на разрешение гуманитарного кризиса. Глава дипломатического ведомства Турции, согласно источнику, намерен повторить предложение содействия и выразить готовность стать частью групп мониторинга соблюдения режима прекращения огня.