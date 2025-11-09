МИД Турции: нельзя допустить срыва проекта резолюции ООН по Газе

После встречи с представителями Вашингтона, глава МИД Турции поделился подробностями о процессе принятия резолюции СБ ООН по Газе, находящегося на этапе "процедуры молчания".

Направленный на урегулирование отношений между Израилем и сектором Газа проект резолюции Совета Безопасности ООН обсуждается в рамках "процедуры молчания", рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Представитель Анкары отметил постепенные сдвиги в сторону формирования проекта документа. В разговоре с турецкими журналистами Фидан подчеркнул ключевую важность подготовки резолюции, а также "разные точки зрения и приоритеты" участников, отметив, что для Турецкой Республики первостепенными аспектами являются "прекращение геноцида и оказание гуманитарной помощи".

"Текст (резолюции) не должен препятствовать реализации мирного процесса в будущем, нельзя допустить его срыва. Работа над текстом резолюции продолжается. В настоящее время текст представлен на рассмотрение в рамках процедуры молчания"

– Хакан Фидан

Необходимо добавить, что сама процедура молчаливого принятия резолюций в рамках международной практики представляет собой соглашение большинства при отсутствии артикулированных возражений со стороны участников до наступления установленного срока. Обращение к "процедуре" как дипломатической практике обосновано необходимостью принятия грамотного и взвешенного решения в попытке достижения соглашения.

Несмотря на непостоянное членство в Совете Безопасности, МИД Турции продолжает активную политику оказания помощи в вопросе разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Так, ранее представитель Турции Омер Челик высказал критику невыполнения соглашения о ежедневном пропуске 600 грузовиков в Газу, реальное количество которых на сегодня сократилось до 200.

Осенью этого года независимая международная комиссия по расследованию действий Израиля на территории палестинского эксклава официально признала ситуацию в секторе Газа геноцидом.