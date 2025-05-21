Вестник Кавказа

Турция готова принять новый раунд переговоров РФ и Украины – СМИ

Турция готова принять новый раунд переговоров РФ и Украины – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара выразила готовность вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Турция готова стать площадкой для нового раунда переговоров России и Украины, сообщает турецкая газета Hürriyetсо. 

Сообщается, что Анкара предлагает участие в качестве посредника на фоне сложностей с Ватиканом в качестве площадки для нового раунда. 

"Вполне вероятно, что Россия откажет Ватикану в проведении переговоров. Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку"

– Hürriyetсо 

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Ватикан не может стать площадкой для переговоров православных стран. Как отметил глава российской дипломатии, это "неэлегантно" и "нереалистично".

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