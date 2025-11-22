Турция доведет мощность экологичных электростанций до 120 тысяч мегаватт

В скором времени Турция планирует довести мощность своих объектов возобновляемой генерации – ветроэлектростанций и солнечных панелей – до 120 тысяч мегаватт, для этих целей она привлечет кредит Всемирного банка.

Всемирный банк (ВБ) может выделить Турции финансовый пакет до $6 млрд для строительства новых возобновляемых источников энергии – страна планирует существенно нарастить мощность их генерации, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

"Достигнута договоренность по началу работ по первоначальному финансовому пакету, который будет потрачен на достижение цели в доведение к 2035 году установленной мощности генерации солнечных и ветряных электростанций Турции до 120 тыс МВт"

- Альпарслан Байрактар

Предварительно вопрос обсуждался на встрече с участием вице-президента ВБ по региону Европы и Центральной Азии Антонеллы Басани, отметил министр, передает АЗЕРТАДЖ.

Заимствованные средства пойдут не только на создание экологичных ветряных и солнечных электростанций – на них планируется возвести и высоковольтные линии электропередач, добавил глава турецкого Минэнерго.