Турция: Армении необходимо начать строительство Зангезурского коридора

Азербайджан и Армения должны заключить мир и приступить к строительству Зангезурского коридора, такое мнение в интервью турецкому каналу высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр выразил сожаление по поводу обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией. Напомним, 11 апреля в результате армянской провокации в направлении Лачина погибли трое азербайджанских военнослужащих.
"Необходимо снять эту напряженность, подписать всеобъемлющий мирный договор и начать строительство Зангезурского коридора",
– заявил Чавушоглу.
Он заметил, что реализация данного проекта принесет выгоду в том числе и Армении.
Зангезурский коридор
Зангезурский коридор это сухопутный (железнодорожный и автомобильный) транспортный маршрут, который соединит Россию и Турцию и пройдет через территорию Азербайджана и Армении или Ирана. Создание международного коридора будет выгодно для всех стран-участниц. Запуск состоится не ранее 2025 года.