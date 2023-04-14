Турция: Армении необходимо начать строительство Зангезурского коридора

Опубликовано: 11:02, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Турция выступает за мир на Южном Кавказе и строительство Зангезурского коридора. Этот проект принесет выгоду как Азербайджану, так и Армении.

Азербайджан и Армения должны заключить мир и приступить к строительству Зангезурского коридора, такое мнение в интервью турецкому каналу высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр выразил сожаление по поводу обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией. Напомним, 11 апреля в результате армянской провокации в направлении Лачина погибли трое азербайджанских военнослужащих.

"Необходимо снять эту напряженность, подписать всеобъемлющий мирный договор и начать строительство Зангезурского коридора",

– заявил Чавушоглу.

Он заметил, что реализация данного проекта принесет выгоду в том числе и Армении.

Зангезурский коридор

Зангезурский коридор это сухопутный (железнодорожный и автомобильный) транспортный маршрут, который соединит Россию и Турцию и пройдет через территорию Азербайджана и Армении или Ирана. Создание международного коридора будет выгодно для всех стран-участниц. Запуск состоится не ранее 2025 года.