Тройное ДТП с автобусом произошло во Владикавказе

В результате аварии, произошедшей в столице Северной Осетии, получили различные травмы сразу несколько человек. Происшествие случилось на улице Маркова.

Во Владикавказе произошло ДТП с участием двух легковых машин и автобуса. Об этом информирует МВД Северной Осетии.

Авария случилась на улице Маркова.

Автомобиль BMW X5 въехал в машину ВАЗ-2104, ожидавшую зеленого сигнала светофора. От полученного удара отечественную легковушку отбросило вперед, где она столкнулась с автобусом HIGER.

В результате происшествия пострадали четыре человека – водители двух автомобилей и их пассажиры. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ведется расследование.