Подросток открыл огонь из пистолета по трамваю во Владикавказе

Молодой человек взял оружие у своего знакомого. В результате инцидента не пострадал ни один человек, трамвай получил незначительное повреждение.

Во Владикавказе студент выстрелил из пневматического пистолета по трамваю. Об этом сообщает МВД Северной Осетии.

"В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена, и сам он доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся первого курса юридического факультета одного из вузов города"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что молодой человек взял пистолет у своего знакомого и выстрелил в сторону. В результате пуля повредила окно трамвая.

В результате инцидента никто не пострадал.

Стрелявший признал свою вину, оружие у него изъяли.