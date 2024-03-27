Двух телефонных террористок поймали в Северной Осетии

В Северной Осетии задержали двух девочек из-за ложного сообщения о теракте. Ими оказались ученицы 8 класса школы из Моздока. Уголовное дело не заведено.

В Северной Осетии задержали двух девочек, которые распространили ложную информацию о теракте в Моздокском районе. Как пишет телеграм-канал "Сапа 15", ими оказались восьмиклассница из Моздока.

Они позвонили своей ровеснице и включили аудиозапись, которая была приготовлена заранее. В ней говорилось, что в Моздокском районе якобы может произойти теракт.

Отмечается, что двух девочек нашли и отвели в отделение полиции. Уголовное дело в отношении них не заведено.