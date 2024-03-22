Вестник Кавказа

В Северной Осетии почти не осталось мест на майские праздники

В Северной Осетии почти не осталось мест на майские праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все отели и базы отдыха в Северной Осетии будут забронированы на майские праздники. На данный момент бронирование достигает 80%.

Полная загрузка ожидается в местах размещения в Северной Осетии на начало мая в этом году.

"На данный момент загрузка гостиниц и отелей на период майских праздников составляет в пределах 70-80%. Прогнозируем на основании прошлогодней статистики – 90-100%"

– комитет по туризму Северной Осетии

В 2024 году отдыхать россияне будут 28 апреля - 1 мая, а также 9 мая - 12 мая.

По оценкам "Яндекс. Путешествий", самыми популярными направлениями на майские являются Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

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