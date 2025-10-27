ТRIPP повысит коммерческую ценность Каспия — Трамп

Дональд Трамп заявил о том, что "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" сможет увеличить коммерческую активность в регионе Каспийского моря.

Президент США Дональд Трамп упомянул ТRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания) во время своей речи на трансляции из Белого дома.

Заявление было сделано в рамках встречи С5+1 США и стран Центральной Азии.

Строительство дороги между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой по территории Армении, получила во время саммита лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне 8 августа 2025 года название TRIPP. Ее создание, по мнению президента США, поможет достичь международного мира.

"Эта дорога сейчас прокладывается и проходит через одни из самых важных мест в мире – в том числе экономически наиболее значимых – что позволит увеличить коммерческую активность на другой стороне Каспийского моря и поможет странам всего региона Центральной Азии"

– Дональд Трамп

Кроме того, Трамп подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере для каждой из стран договора будет определенно выгодным.