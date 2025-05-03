Вестник Кавказа

Три десятка нелегалов из разных стран выдворили из Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
МВД Грузии объявил о выдворении трех десятков мигрантов. Всем им запретили въезд на территории республики.

Грузия за последние несколько дней выдворила три десятка граждан из 11 стран. Об этом сообщает МВД республики.

Депортации подверглись граждане России, Бангладеша, Беларуси, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Литвы, Туркменистана и Турции.

В ведомстве отметили, что они злоупотребляли сроками, предусмотренными законодательством Грузии, и находились на территории без законных оснований.

Всем этим гражданам запретили въезд в республику.

