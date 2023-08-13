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Трамп заявил о победе на выборах в 2024 году

Трамп заявил о победе на выборах в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Экс-президент США заявил о том, что победит на будущих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп заверил журналистов в своей победе на очередных выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Об это он сообщил в беседе с корреспондентом издания The Sunday Times.

Кроме того, в беседе со своим электретом в Айове он выразил мнение, что он - лучший кандидат на эту должность от республиканцев.

Напомним, что следующие выбор президента США продут осенью 2024 года.

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