Трамп заявил о победе на выборах в 2024 году

Опубликовано: 16:05, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экс-президент США заявил о том, что победит на будущих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп заверил журналистов в своей победе на очередных выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Об это он сообщил в беседе с корреспондентом издания The Sunday Times.

Кроме того, в беседе со своим электретом в Айове он выразил мнение, что он - лучший кандидат на эту должность от республиканцев.

Напомним, что следующие выбор президента США продут осенью 2024 года.