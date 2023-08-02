Трампа обвиняют по четырем уголовным статьям

Предано огласке обвинительное заключение против американского экс-президента. Из него следует, что Дональду Трампу вменяют 4 статьи.
Стало известно, в чем обвиняют бывшего президента США: обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа по событиям 6 января 2021 года опубликовано сегодня.
"Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов"
– документ
В общей сложности присяжные выразили согласие по поводу 4 формулировок.
- Одна из них подразумевает, что Трамп устроил сговор, стремясь при этом обмануть Америку.
- Второй сговор, по мнению жюри, был направлен против прав.
- Третий сговор связан с "вмешательством в официальные процедуры".
- Четвертое обвинение состоит собственно в таком вмешательстве и попытке осуществить его.
Бывшего президента США ждут в суде в Вашингтоне уже завтра.