Трампа обвиняют по четырем уголовным статьям

Опубликовано: 1:17, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предано огласке обвинительное заключение против американского экс-президента. Из него следует, что Дональду Трампу вменяют 4 статьи.

Стало известно, в чем обвиняют бывшего президента США: обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа по событиям 6 января 2021 года опубликовано сегодня.

"Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов"

– документ

В общей сложности присяжные выразили согласие по поводу 4 формулировок.

Одна из них подразумевает, что Трамп устроил сговор, стремясь при этом обмануть Америку.

Второй сговор, по мнению жюри, был направлен против прав.

Третий сговор связан с "вмешательством в официальные процедуры".

Четвертое обвинение состоит собственно в таком вмешательстве и попытке осуществить его.

Бывшего президента США ждут в суде в Вашингтоне уже завтра.