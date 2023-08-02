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Трампа обвиняют по четырем уголовным статьям

Трампа обвиняют по четырем уголовным статьям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Предано огласке обвинительное заключение против американского экс-президента. Из него следует, что Дональду Трампу вменяют 4 статьи.

Стало известно, в чем обвиняют бывшего президента США: обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа по событиям 6 января 2021 года опубликовано сегодня.

"Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов"

– документ

В общей сложности присяжные выразили согласие по поводу 4 формулировок.

  • Одна из них подразумевает, что Трамп устроил сговор, стремясь при этом обмануть Америку.
  • Второй сговор, по мнению жюри, был направлен против прав.
  • Третий сговор связан с "вмешательством в официальные процедуры".
  • Четвертое обвинение состоит собственно в таком вмешательстве и попытке осуществить его.

Бывшего президента США ждут в суде в Вашингтоне уже завтра.

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