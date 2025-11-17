Трамп заявил о готовности договориться с Ираном по ядерному вопросу

Дональд Трамп заявил о положительном настрое относительно начала диалога с Ираном по ядерному вопросу. По словам Трампа, Тегеран также стремится к соглашению.

Лидер США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам по ядерному вопросу с Ираном. По словам Трампа, Вашингтон уже ведет диалог с иранскими властями.

"Я полностью открыт к этому. Мы говорим с ними, и мы начинаем процесс"

– Дональд Трамп

По словам главы США, Вашингтон мог заключить соглашение до 12-дневной войны Ирана и Израиля, однако сделать этого не удалось. Как отметил Трамп, Тегеран также стремится заключить сделку.

Ранее власти Ирана заявили об отказе от переговоров по ядерному вопросу со странами "евротройки" – Великобританией, Францией и Германией. При этом Тегеран подчеркнул, что переговоры с США являются "отдельной темой".