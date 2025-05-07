Трамп сообщил о прорывных договоренностях с Китаем

США и Китай на встречах в Китае достигли прорывных договоренностей в торгово-экономической сфере. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
При этом он подчеркнул, что сторонам еще нужно согласовать детали.
"На выходных мы достигли прорывного соглашения с Китаем. Мы должны согласовать небольшие детали"
– глава Белого дома
По словам Трампа, КНР этими договоренностями, по сути, согласилось открыть свои рынки для американского бизнеса.
"Однако Китай согласился открыться для США в плане торговли и всего остального. Но они [еще] должны это сделать. Посмотрим, как будут развиваться события"
– президент США
Напомним, в минувшие выходные представители США и Китая провели переговоры в Женеве. По их итогам стороны договорились о значительном снижении торговых пошлин.