Трамп сообщил о прорывных договоренностях с Китаем

Президент США заявил, что на последних переговорах в Швейцарии были достигнуты прорывные договоренности с КНР. Их детали еще предстоит согласовать, сообщил Трамп.

США и Китай на встречах в Китае достигли прорывных договоренностей в торгово-экономической сфере. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

При этом он подчеркнул, что сторонам еще нужно согласовать детали.

"На выходных мы достигли прорывного соглашения с Китаем. Мы должны согласовать небольшие детали"

– глава Белого дома

По словам Трампа, КНР этими договоренностями, по сути, согласилось открыть свои рынки для американского бизнеса.

"Однако Китай согласился открыться для США в плане торговли и всего остального. Но они [еще] должны это сделать. Посмотрим, как будут развиваться события"

– президент США

Напомним, в минувшие выходные представители США и Китая провели переговоры в Женеве. По их итогам стороны договорились о значительном снижении торговых пошлин.