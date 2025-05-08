США провели продуктивные торговые переговоры с Китаем

Переговоры на тему торговли, которые представители Америки и КНР провели на этих выходных, прошли продуктивно, рассказал министр финансов США Скотт Бессент. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Я рад сообщить, что мы достигли существенного прогресса в очень важных торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем"
– глава Минфина
Бессент пообещал, что детальную информацию он предоставит завтра. Пока же он лишь дал общую оценку переговорам, назвав их "продуктивными".
С заявлением выступил и представитель США на этих переговорах – Джеймисон Грир. Он обратил внимание на важное значение сделки с Китаем, которая значительно уменьшит дисбаланс в торговле, из-за которого ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС и ввел экстремальные торговые пошлины с рядом стран.