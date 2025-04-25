Трамп планирует вдвое снизить пошлины на китайские товары – СМИ

Дональд Трамп готов пойти на уступки по тарифам и снизить пошлины для Китая на более чем 50%. Об этом сообщают СМИ.

Белый дом рассматривает сценарий радикального снижения пошлин на китайские товары. Как сообщают СМИ, президент США Дональд Трамп готов к снижению пошлин на 50-54%.

Согласно информации The New York Post, именно такие цифры лидер США представил на встрече с руководством крупнейших сетевых магазинов страны.

Ранее появилась информация, что Китай и США рассматривают возможность переговоров в Швейцарии для обсуждения экономических условий дальнейшей торговли между странами. Гендиректор ВТО надеется, что это снизить напряженность между Пекином и Вашингтоном.