Трамп сегодня выступит с речью на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп 7 августа выступит в Белом доме, тема выступления не сообщается.
– администрация президента США
Обычно в Восточной комнате Белого дома проводятся государственные приемы и торжественные мероприятия.
Ожидается, что сегодня в Белом доме состоится мероприятие, приуроченное к Национальному дню пурпурного сердца, 7 августа в Штатах чествуют ветеранов и военнослужащих.