Трамп сегодня выступит с речью на необъявленную тему

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
В четверг вечером (23.00 мск) президент США выступит с речью в Белом доме. Тема выступления не называется.

Президент США Дональд Трамп 7 августа выступит в Белом доме, тема выступления не сообщается.

"В 4.00 дня (23.00 мск) президент выступает с речью в Восточной комнате"

– администрация президента США

Обычно в Восточной комнате Белого дома проводятся государственные приемы и торжественные мероприятия.

Ожидается, что сегодня в Белом доме состоится мероприятие, приуроченное   к Национальному дню пурпурного сердца, 7 августа в Штатах чествуют ветеранов и военнослужащих.

