Трамп: сделка США с Китаем будет долговечной

Торговая сделка США и КНР будет долговечной, такое мнение выразил Трамп. Также он рассчитывает на длительные хорошие отношения с Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп считает, что достигнутое между Вашингтоном и Пекином торговое соглашение окажется долговечным.

"Сделка с Китаем будет замечательной. Она будет долговечной"

– Дональд Трамп

Он добавил, что "хорошо ладил" с председателем КНР Си Цзиньпином, говорят о встрече, которая состоялась 30 октября на полях саммита АТЭС в Республике Корея. Американский лидер выразил надежду, что хорошие двусторонние отношения сохранятся в течение длительного времени.

"Думаю, у нас с ними в течение долгого времени будут замечательные отношения"

– Дональд Трамп

Дополнительные таможенные пошлины США на товары из Китая, введенные из-за якобы недостаточных усилий китайской стороны в борьбе с контрабандными поставками фентанила, могут быть отменены, если Пекин предпримет дополнительные меры, отметил он.

"Китай очень напряженно над этим работает, я по-настоящему в это верю"

– Дональд Трамп