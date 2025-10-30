Между Вашингтоном и Пекином достигнуто равновесие – Скотт Бессент

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Америки Бессент заявил о том, что США достигли баланса в отношениях с Китаем.

Скотт Бессент, глава Минфина США прокомментировал встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином, пишут СМИ. Министр сделал заявление о том, что между Вашингтоном и Пекином были установлены договоренности и достигнут баланс, сообщает Financial Times.

"Мы достигли равновесия и можем действовать в рамках него в течение следующих 12 месяцев"

— Скотт Бессент

Напомним, что накануне, 30 октября 2025 года американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в южнокорейском городе Пусане. По итогам переговоров было достигнуто соглашениев сфере торговли, которое пока будет действовать в течение года.