Трамп считает невероятно успешными удары США по Ирану

Американский президент Трамп заявил журналистам, что атака США по ядерным объектам Ирана была невероятно успешной. Он также подтвердил визит израильского премьер-министра Нетаньяху в Штаты.

Президент США Дональд Трамп назвал невероятно успешными удары американских ВВС по ядерным объектам Ирана. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов о предстоящем визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

"Мы будем говорить о многом. Как, например, о нашем огромном успехе в Иране. Мы добились невероятного успеха, такого ни у кого не было много-много лет"

- Дональд Трамп

Он считает, что теперь можно использовать слово "уничтожение" в отношении иранских ядерных объектов, которые были целью американских ракет.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США придется потратить несколько недель, чтобы собрать все данные и провести полную оценку последствий от ударов по ядерным объектам Ирана.