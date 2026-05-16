Трамп решил взяться за Кубу - СМИ

Президент США Дональд Трамп на фоне успешных переговоров по иранской ядерной проблеме решил сместить акцент на усмирение Кубы, при этом он рассматривает различные варианты действий против Кубы, но пока не принял решения, пишет Politico.

"У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций"

Что будет дальше, пока неясно, однако сам Трамп накануне заверил, что эскалации в отношении острова не будет, передает РИА Новости.

Пока известно, что в Карибское море вошла авианосная ударная группа американских ВМС США во главе с авианосцем Nimitz, сообщили в Пентагоне.

Ранее американский Минюст предъявил обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пятерым кубинским военным в сговоре с целью убийства американцев, однако, как заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель, эти обвинения лишены правовых оснований и их цель - оправдать агрессию в отношении острова.