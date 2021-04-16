Отношения между США и Кубой продолжают усугубляться: на этот раз в центре внимания оказался Рауль Кастро, бывший президент Острова свободы, которого Вашингтон собирается привлечь к уголовной ответственности. Что происходит на Кубе, в чем обвиняют Рауля Кастро и чем это грозит?

История напоминает ситуацию, которая произошла в начале года с президентом Венесуэлы, Николасом Мадуро, захваченным американскими военными и доставленным в США для судебного разбирательства.

Что происходит на Кубе?

Куба, которая на протяжении последних десятилетий живет в состоянии экономического кризиса, в 2026 году переживает настоящий коллапс. Социалистическая республика, где у власти с 1959 года Коммунистическая партия, более 65 лет находится под американскими санкциями, среди которых торговое эмбарго - ни одна американская компания не имеет права торговать с кубинским властями. До 2026 года Куба время от времени сталкивалась с дефицитом бензина, продуктов и электроэнергии, на что население реагировало периодическими протестами. Однако несмотря на сложности и торговые препятствия, острову удавалось держаться на плаву, в первую очередь, за счёт туризма, торговли с дружественными странами и ограниченных иностранных инвестиций.

Почему США заблокировали Кубу?

Экономическое положение Острова свободы изменилось в конце января 2026 года: президент США Дональд Трамп подписал указ, объявив чрезвычайное положение и обвинив кубинское правительство в ”действиях, вредящих и угрожающих Америке”. Американский лидер имел в виду связи Кубы с враждебными США странами: Россией, Китаем и Ираном. Трамп заявил, что его страна будет действовать, исходя из собственных внешнеполитических интересов и интересов национальной безопасности, и заставит кубинский режим ответить за свои действия. Своим указом Трамп заблокировал поставки нефти на Кубу, угрожая ввести санкции против всех стран, которые будут прямо или косвенно обеспечивать остров. В конце февраля Куба в результате нефтяной блокады оказалась на грани гуманитарного кризиса: больницы, школы и даже водонапорные станции работают с перебоями, а предприятия вынуждены закрываться на фоне нехватки топлива и отключений электричества. В середине мая 2026 года министр энергетики страны признал, что на Кубе полностью закончилось топливо.

Кто такой Рауль Кастро?

На протяжении десятилетий Кубой управляет семья Кастро: Фидель Кастро пришел к власти в результате смены лояльного США режима в 1959 году, а его брат, Рауль, возглавил страну в 2008 году. Президентом Рауль Кастро оставался 10 лет: в 2018 году он передал бразды правления нынешнему лидеру острова - Мигелю Диас-Канелю. Однако несмотря на официальную отставку, Рауль Кастро, которому 94 года, как и другие члены семьи Кастро, по-прежнему продолжают влиять на политический курс страны.

За что США хотят арестовать Кастро?

По сообщениям американских СМИ, США намерены предъявить Кастро обвинения в причастности к инциденту, который произошел ровно 30 лет назад. В 1996 году Кастро распорядился сбить два самолёта американской некоммерческой организации и гуманитарной группы Brothers to the Rescue (”Братья спешат на помощь”), которую кубинские власти обвиняли в попытках дестабилизации кубинского правительства. Самолёты оказались в воздушном пространстве рядом с Кубой, чтобы сбросить на остров антиправительственные листовки. В результате атаки погибли четыре человека. Уголовное расследование по этому инциденту было возобновлено в начале марта 2026 года генеральным прокурором Флориды.

Зачем США нужен Рауль Кастро?

На днях директор ЦРУ Джон Рэтклифф побывал на Кубе, чтобы предложить местным властям гуманитарную помощь на сумму в $ 100 млн в обмен на ”значительные реформы” в стране. Чем закончилась встреча, неизвестно, однако через день после неё появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Раулю Кастро.

Если Кастро будет обвинен или будет предпринята попытка его захвата, как это случилось с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в январе 2026, отношения между Кубой и США испортятся окончательно, и эскалации будет не избежать. При этом Трамп с начала года неоднократно заявлял о том, что хочет избавиться от коммунистического правительства острова, предупреждая Кубу, что она следующая после Венесуэлы и Ирана. В начале мая президент Трамп пригрозил, что может отправить к Кубе авианосец ”Авраам Линкольн”, который окажется ”в ста метрах от острова”, а в последние недели разведывательные самолёты и дроны постоянно кружат вокруг коммунистической страны.

Не исключено, что выдвигая обвинения против Кастро и угрожая бывшему лидеру страны, США надеются таким образом надавить на кубинские власти и вынудить их если не сменить политический курс, то как минимум пойти на уступки и сделать остров доступным для американских интересов.