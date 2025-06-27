Вестник Кавказа

Трамп призвал страны Ближнего Востока присоединиться к "соглашениям Авраама"

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока присоединиться к "соглашениям Авраама".

Лидер США Дональд Трамп заявил, что странам Ближнего Востока  необходимо примкнуть к "соглашениям Авраама" для стабилизации ситуации в регионе. По словам Трампа, этот вопрос актуализировался после завершения военного конфликта Израиля и Ирана.  

"Теперь, когда ядерный арсенал, создаваемый Ираном, был полностью уничтожен, для меня очень важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к "соглашениям Авраама". Это обеспечит мир на Ближнем Востоке"

– Дональд Трамп 

Напомним, что "соглашения Авраама" – это серия договоров о нормализации отношений между рядом арабских стран и Израилем. 

В конце апреля Дональд Трамп заявил о возможности присоединения к соглашениям Саудовской Аравии. Также рассматривается возможность подписания договоров с Дамаском, хотя отношения Сирии и Израиля обострились из-за ситуации с друзами.

