Трамп прилетел в Эмираты

Дональд Трамп прибыл с визитом в ОАЭ. Он встретится с президентом страны и сотрудниками посольства в Абу-Даби.

Американский президент Дональд Трамп в рамках своего ближневосточного турне прилетел с визитом в Арабские Эмираты, сообщает канал Sky News Arabia.

В аэропорту в Абу-Даби руководителя США встретил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Отмечается, что сегодня у Трампа состоится визит в мечеть шейха Заеда в Абу-Даби, а затем – официальный прием в президентском дворце Каср аль-Ватар.

Сразу после официальной части состоится президентский ужин. На следующий день, 16 мая, американский лидер встретится с работниками посольства США в Абу-Даби.

Помимо этого, глава Соединенных Штатов примет участие в американо-эмиратском деловом форуме и посетит Дом Авраамических религий на острове Саадият.