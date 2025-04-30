Вестник Кавказа

Трамп прилетел в Эмираты

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп прибыл с визитом в ОАЭ. Он встретится с президентом страны и сотрудниками посольства в Абу-Даби.

Американский президент Дональд Трамп в рамках своего ближневосточного турне прилетел с визитом в Арабские Эмираты, сообщает канал Sky News Arabia.

В аэропорту в Абу-Даби руководителя США встретил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Отмечается, что сегодня у Трампа состоится визит в мечеть шейха Заеда в Абу-Даби, а затем – официальный прием в президентском дворце Каср аль-Ватар.

Сразу после официальной части состоится президентский ужин. На следующий день, 16 мая, американский лидер встретится с работниками посольства США в Абу-Даби.

Помимо этого, глава Соединенных Штатов примет участие в американо-эмиратском деловом форуме и посетит Дом Авраамических религий на острове Саадият.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
555 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.