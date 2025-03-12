Переговоры Трампа с аш-Шараа прокомментировали в Кремле

В Кремле заявили, что Россия и США выстраивают отношения с Сирией. Ранее Дональд Трамп встретился с Ахмедом аш-Шараа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу американского президента Дональда Трампа с руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь отметил, что Россия выстраивает отношение с нынешним руководством этой страны, то же самое делает и Вашингтон. По его словам, это вполне объяснимо.

Песков подчеркнул необходимость выстраивания отношения для того, чтобы сирийский народ получил мир, предсказуемость и стабильность, а Сирия оставалась единым государством.

Сегодня в Эр-Рияде прошла встреча Трампа и аш-Шараа, в ней также приняли участие наследный принц КСА Мухаммед бен Салман и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.