Трамп приказал на пять дней остановить удары по иранской энергетике

Дональд Трамп заявил о приостановке на пять дней ударов по иранской энергетической инфраструктуре после переговоров с представителями Тегерана.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с властями Ирана относительно прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Трамп также приказал на пять дней остановить удары по иранской энергетической инфраструктуре. 

"Провели очень хорошие и продуктивные переговоры о возможности полного завершения боевых действий на Ближнем Востоке с нашей стороны. Исходя из характера и тона этих переговоров — содержательных, подробных и конструктивных — которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней"

– Дональд Трамп 

Ранее власти США ослабили санкционное давление на иранский нефтеэкспорт, предоставив Тегерану генеральную лицензию на поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Действующая до 19 апреля лицензия позволит Ирану легально продать нефть, однако доступ к доходам от этих операций будет ограничен. 

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





