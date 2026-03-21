Трамп приказал на пять дней остановить удары по иранской энергетике

Лидер США Дональд Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с властями Ирана относительно прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Трамп также приказал на пять дней остановить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

"Провели очень хорошие и продуктивные переговоры о возможности полного завершения боевых действий на Ближнем Востоке с нашей стороны. Исходя из характера и тона этих переговоров — содержательных, подробных и конструктивных — которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней"

– Дональд Трамп

Ранее власти США ослабили санкционное давление на иранский нефтеэкспорт, предоставив Тегерану генеральную лицензию на поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Действующая до 19 апреля лицензия позволит Ирану легально продать нефть, однако доступ к доходам от этих операций будет ограничен.