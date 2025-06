Глава Белого дома Дональд Трамп потерял уверенность в возможности заключения сделки с Ираном по ядерной программе. По его мнению, Тегеран потерял стремление к урегулированию вопроса.

Президент США Дональд Трамп не так уверен, как был несколько месяцев назад, в возможности заключения сделки по ядерному вопросу с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в эфире подкаста Pod Force One газеты The New York Post.

"Похоже, они тянут время. Это вызывает сожаление. Сейчас я уже не так уверен, как был пару месяцев назад. С ними что-то произошло, и теперь я гораздо меньше верю в то, что сделка состоится"

- Дональд Трамп

Он подчеркнул, что если Иран заключит сделку с США, то у них не будет ядерного оружия. При этом если сделки не будет, то Тегеран по-прежнему не сможет создать ядерное оружие, поэтому, по мнению Дональда Трампа, в этом вопросе разницы нет.

Он также отметил, что лучше урегулировать ситуация вокруг иранской ядерной программы без войны и жертв, и выразил сожаление в том, что Иран, по словам американского лидера, потерял прежнее стремление к заключению сделки.