Трамп пообещал "идеальную" ситуацию на Ближнем Востоке

По словам президента США, при нем ситуация между Израилем и сектором Газа будет "только улучшаться" и станет "идеальной". Однако если ему на смену придет "плохой президент", то все изменится, предупредил Трамп.

Президент США Дональд Трамп считает, что пока он у власти, ближневосточная ситуация будет лишь улучшаться, но если его сменит "плохой президент", обстановка в регионе поменяется, пишет журнал Time.

"Пока я здесь, ситуация будет только улучшаться и укрепляться, и она будет идеальной. Понятно? Все будет замечательно. Что будет после меня? <…> Если придет плохой президент, все может закончиться очень легко"

– Дональд Трамп

Он подчеркнул, что на Ближнем Востоке должны понимать, что важно уважать американского лидера. Такое отношение приведет к "прекрасному и долгому миру".

В настоящее время идет процесс реализации соглашения по сектору Газа, план урегулирования был ранее представлен Трампом.