Трамп отметил прогресс по Украине после беседы с Путиным

Дональд Трамп заявил, что после разговора с Владимиром Путиным есть прогресс по Украине. Беседа президентов состоялась во вторник.

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с руководителем ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме отметил прогресс по украинскому урегулированию.

Глава американского государства заявил, что серьезный прогресс по Украине наступил после его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, телефонная беседа Путина и Трампа состоялась вечером 20 мая. Президенты двух стран обсудили конфликт на Украине и санкции.