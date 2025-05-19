Вестник Кавказа

Трамп отметил прогресс по Украине после беседы с Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что после разговора с Владимиром Путиным есть прогресс по Украине. Беседа президентов состоялась во вторник.

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с руководителем ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме отметил прогресс по украинскому урегулированию.

Глава американского государства заявил, что серьезный прогресс по Украине наступил после его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, телефонная беседа Путина и Трампа состоялась вечером 20 мая. Президенты двух стран обсудили конфликт на Украине и санкции.

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