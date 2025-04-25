Трамп оценил перспективы нормализации между арабскими странами и Израилем

Глава Белого дома считает, что еще больше арабских стран нормализуют отношения с Израилем. Он подчеркнул, что США будут работать над этим вопросом.

Соединенные Штаты будут стремиться к тому, чтобы еще больше стран Арабского мира присоединились к "Авраамовым соглашениям" и нормализовали отношения с Израилем. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, выступая на саммите США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"В будущем мы будем работать над тем, чтобы включить большее количество стран в "Авраамовы соглашения". Сейчас таких страны четыре. Я думаю, этот процесс пойдет очень быстро"

– американский лидер

Он также раскритиковал предыдущую администрацию США за то, что она ничего не делала на данном направлении.

Напомним, в 2020 года Израиль при посредничестве США заключил с Бахрейном и ОАЭ "Авраамовы соглашения". В дальнейшем еврейское государство нормализовало отношения с Марокко и Суданом.

До "Аврамовых соглашений" у Израиля были дипотношения только с двумя арабскими странами – Иорданией и Египтом.