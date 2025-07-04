Трамп объявит о ряде торговых партнеров США сегодня

Данные о по крайней мере семи торговых партнерах США будут объявлены в среду. Об этом накануне сообщил президент Трамп.

Президент США Дональд Трамп анонсировал обнародование данных по как минимум семи торговым партнерам Штатов.

"Завтра утром мы опубликуем данные как минимум по семи странам, связанным с торговлей, а во второй половине дня - еще по нескольким странам"

– Трамп

Ранее Трамп назвал крайним сроком по заключения торговых сделок 1 августа - прежде дедлайн по пошлинам США был установлен на 9 июля. С 1 августа американские пошлины будут введены в отношении 14 стран, поделился президент США.