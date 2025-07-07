Президент США допустил очередную отсрочку введения пошлин

Срок введения торговых пошлин США, установленный на 1 августа, может быть сдвинут. Это допустил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп считает, что срок введения торговых пошлин, установленный на 1 августа, может быть отстрочен. Об этом он заявил перед встречей с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Журналисты спросили у главы Белого дома, идет ли речь о "жестких сроках" в рамках вступления в силу пошлин.

"Нет, я бы сказал, что это жесткие, но не на 100% жесткие. Если они позвонят и скажут, что хотели бы сделать что-то иначе, мы будем открыты к этому. Но сейчас дела обстоят таким образом"

- Дональд Трамп

Ранее он перенес крайний срок заключения сделки по пошлинам с 9 июля на 1 августа.

Напомним, что в апреле президент США объявил о введении тарифов на продукцию 185 стран. Позже он заявил о приостановке действия части ответных пошлин на 90 дней. Это связано с проведением переговоров по торговым вопросам, пояснили в Белом доме.