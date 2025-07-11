Вестник Кавказа

Трамп не видит необходимости в срочном проведении переговоров с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
США не спешат к продолжению переговоров с Ираном по ядерной сделке, рассказал Трамп. Причина в том, что удары США уничтожили ядерные объекты Ирана.

Необходимости в срочном продолжении американо-иранских переговоров по ядерному соглашению нет, считает президент США Дональд Трамп.

"Они (власти Ирана) хотели бы вести переговоры. Я не спешу вести переговоры, поскольку мы уничтожили их объект"

– Дональд Трамп

Он добавил, что для того, чтобы вновь заняться развитием ядерной программы, Ирану пришлось бы начать все сначала.

"Разрушения такие, что его (объект) больше нельзя использовать. Им пришлось бы выбрать другую гору"

– Дональд Трамп

Штаты 22 июня нанесли удары по трех ядерным объектам Ирана - Натанз, Исфахан и Фордо, расположенный в горе.

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