Вестник Кавказа

Трамп не исключил скорого подписания соглашений по торговле

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп допустил подписание соглашений по торговле. Президент США добавил, что последнее слово остается за Вашингтоном.

Американский президент Дональд Трамп допустил скорое подписание соглашений по торговле между США и какой-либо страной. Он сказал, что это может произойти в течение недели.

Отвечая на вопрос о торговых соглашениях во время общения со СМИ на борту своего самолета, который летел из Флориды в Вашингтон, глава США добавил, что "это весьма вероятно".

Американский лидер также подчеркнул, что последнее слово в торговых переговорах остается за США и именно Вашингтон будет устанавливать окончательные условия по соглашениям.

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