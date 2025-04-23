Встреча Путина и Трампа необходима - Кремль

Встреча президентов РФ и США необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом, сообщил пресс-секретарь российского лидера. При этом поездок на Ближний Восток в мае в дни турне Трампа в графике Путина нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимой.

"Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что подготовка встречи двух лидеров требует продолжения тех контактов, которые ранее были запущены между Россией и США.

По словам Пескова, на данный момент по встрече Путина и Трампа нет конкретики. В графике главы российского государства нет поездок в страны Ближнего Востоке в середине мая, добавил он.

Ранее Трамп не исключил, что возможно встретится с Путиным в середине мая в рамках поездки в ближневосточный регион.