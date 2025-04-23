Вестник Кавказа

Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в мае в Саудовской Аравии

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Американский лидер не исключает, что в этом месяце он может встретиться с российским президентом в Саудовской Аравии. Вскоре Трамп отправится в турне по странам Ближнего Востока.

Ближневосточное турне президента США Дональда Трампа стартует через неделю, не исключена вероятность, что в Саудовской Аравии Трамп может встретиться с Владимиром Путиным.

Президент США, беседуя с представителями СМИ перед Белым домом сообщил, что о личной встрече с российским коллегой "надо подумать",

"Я не знаю, мы должны подумать об этом,  <...> но я не думал об этом"

– Трамп

Он добавил, что визит в Саудовскую Аравию будет совершен вскоре. Ранее сообщалось, что поездка состоится с 13 по 16 мая, Трамп также побывает в Катаре и ОАЭ.

По словам Трампа, в минувшие выходные состоялись "очень хорошие переговоры" США по России и Украине.

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