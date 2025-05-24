Трамп не хочет применять жесткие санкции по отношению к России

Глава Белого дома не будет ужесточать санкции в отношении РФ. Он дал это понять после состоявшегося недавно телефонного разговора с российским президентом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на собирается вводить жесткие санкции против России. Об этом сообщают информированные источники после недавнего телефонного разговора главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным газеты New York Times, после этой телефонного разговора американский лидер ясно дал понять, что не будет этого делать.

"Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России"

– New York Times

Источники обращают внимание на то, что президент США также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он ранее заявил лидерам Великобритании, Германии и Франции, которая касается возможности присоединения к их антироссийским санкциям.

Издание отмечает, что на прошлой неделе американские чиновники сообщили, что у ограничительных мер в отношении Москвы были скудные результаты, подчеркнув, что они не будут соответствовать интересам США.