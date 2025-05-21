Вестник Кавказа

Трамп заявил о возможности ужесточения антироссийских санкций

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения антироссийских санкций.

Лидер США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России. По его словам, Вашингтон "абсолютно точно" рассматривает такой сценарий. 

Американский президент также прокомментировал действия армии РФ.  

"Мне это совершенно не нравится. Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать"

– Дональд Трамп 

Ранее западные СМИ писали, что госсекретарь Марко Рубио выступает за новые санкции против Москвы. Согласно информации New Lines, он выступает за законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.