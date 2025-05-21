Трамп заявил о возможности ужесточения антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения антироссийских санкций.
Лидер США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России. По его словам, Вашингтон "абсолютно точно" рассматривает такой сценарий.
Американский президент также прокомментировал действия армии РФ.
"Мне это совершенно не нравится. Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать"
– Дональд Трамп
Ранее западные СМИ писали, что госсекретарь Марко Рубио выступает за новые санкции против Москвы. Согласно информации New Lines, он выступает за законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).