Трамп назвал условия введения новых антироссийских санкций - СМИ

Пакет с новыми антироссийскими санкциями лежит на подписи у президента США Дональда Трампа, и новый закон будет подписан, если у главы Белого дома будет последнее слово в принятии этого решения, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, передает Reuters.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям"

- источник

Накануне Трамп поддержал новый пакет антироссийских санкций, включающий, в том числе, их введение против любой страны, которая будет закупать российскую нефть и вести бизнес с Москвой. Этот законопроект инициирован и продвигается конгрессом США. Не исключено, что в него войдет и запрет на сотрудничество с Ираном.