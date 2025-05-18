Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как очень хороший телефонный разговор, который состоялся у него сегодня с главой российского государства Владимиром Путиным.

Американский президент Дональд Трамп поделился своим видением телефонного разговора, который он провел сегодня с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо"

– Трамп

По словам американского лидера, Москва и Киев немедленно приступят к переговорам о прекращении огня. Кроме того, уточнил Трамп, стороны начнут обсуждать и прекращение конфликта в целом. Он добавил, что соответствующие условия должны обсуждаться исключительно двумя сторонами, поскольку они в курсе таких деталей переговоров, информация о которых есть только у них.

"Тон и дух беседы были великолепны"

– Трамп

Президент США также сообщил, что российская сторона высказывает намерение вести с Америкой крупномасштабную торговлю, что станет возможным после урегулирования конфликта. Трамп добавил, что согласен с этим желанием российской стороны. По его словам, РФ располагает сейчас прекрасной возможностью нарастить благосостояние и создать новые рабочие места, а потенциал торгового сотрудничества неограничен.

Трамп добавил, что Ватикан, а точнее Папа Римский, заинтересован в проведении российско-украинских переговоров. В завершение своего комментария президент США выразил пожелание, чтобы процесс урегулирования поскорее начался.