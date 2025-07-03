Вестник Кавказа

Трамп может совершить визит в Китай – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США рассматривает возможность посещения Китая. Поездка может состояться до конца нынешнего года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может в этом году посетить Китай. Об этом сообщают информированные источники.

По данным агентства Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа обращается к руководителям компаний, чтобы узнать у них об интересе к сопровождению главы Белого дома в ходе возможного визита в КНР.

Как отмечается, министерство торговли оценивает заинтересованность руководителей некоторых американских компаний. При этом пока нет информации, какому количеству глав компаний были сделаны приглашения принять участие и сколько из них ответили согласием.

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