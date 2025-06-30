Вестник Кавказа

Трамп готов на встречу с представителями Ирана

Трамп готов на встречу с представителями Ирана
© Фото: Белый дом
Переговоры США и Ирана могут продолжиться, по словам Трампа, в Тегеране хотят встречи с ним. Американский лидер допустил, что встретится с иранскими представителями.

Президент США Дональд Трамп объявил, что мог бы провести встречу с представителями Ирана.

"Откровенно говоря, мы даже можем с ними встретиться. Они хотят встретиться, мы посмотрим, что можно сделать"

– Трамп

По словам американского лидера, Тегеран хочет говорить с ним, "и время для этого пришло". Он добавил, что "если будет необходимо", проведет встречу. Сейчас американо-иранскими переговорами занимается спецпосланник Стивен Уиткофф, "он фантастически работает", отметил Трамп.

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